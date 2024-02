LPI-G: Einsatzmaßnahmen in Ronneburg

Greiz (ots) - Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am 13.02.2024 gegen 14:30 Uhr führten Beamte der PI Greiz eine Verkehrskontrolle im Bereich Raasdorfer Straße in Mohlsdorf mit einem 15-jährigen Mopedfahrer durch. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 15-jährige bauliche Veränderungen an seinem Moped durchgeführt hatte, was zu einer Leistungssteigerung führte. Die Leistungssteigerung bedeutete aber auch, dass der Mopedfahrer nicht mehr im Besitz der höherwertigeren ...

