POL-BI: LKW-Fahrt endet in Mittelschutzplanke

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Ein polizeibekannter Mann versuchte am Samstag, 24.02.2024, Kabel von einem Firmengelände zu stehlen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter beobachtete den Dieb und informierte die Polizei. Gegen 12:10 Uhr bemerkte der Mitarbeiter einer Firma an der Eckendorfer Straße, in Höhe der Feldstraße, einen 47-jährigen Mann aus Borgholzhausen, der an einem ausgemusterten Maschinenteil Kabel ...

