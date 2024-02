Polizei Bielefeld

POL-BI: Kabeldieb auf frischer Tat ertappt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein polizeibekannter Mann versuchte am Samstag, 24.02.2024, Kabel von einem Firmengelände zu stehlen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter beobachtete den Dieb und informierte die Polizei.

Gegen 12:10 Uhr bemerkte der Mitarbeiter einer Firma an der Eckendorfer Straße, in Höhe der Feldstraße, einen 47-jährigen Mann aus Borgholzhausen, der an einem ausgemusterten Maschinenteil Kabel abtrennte und in seiner Tasche verstaute.

Der Mitarbeiter informierte die Polizei und hielt den Dieb fest. Bis zum Eintreffen der Beamten versuchte dieser mehrfach vergeblich zu flüchten. Der polizeibekannte Mann erhielt einen Platzverweis und muss sich nun wegen Hausfriedensbruch und für den Diebstahl verantworten.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell