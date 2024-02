POL-BI: Navi-Anweisung gefolgt - Falschfahrerin auf der A2

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Schildesche - Ein bisher unbekannter Täter beschädigte von Samstag, 24.02.2024, auf Sonntag, vier Fahrzeuge, die an der Straße Meierfeld, Ecke Hohes Feld, standen. Zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Sonntag, 12:00 Uhr, zerstach der Täter mehrere Reifen an mindesten vier Fahrzeugen, darunter ein grauer Toyota Corolla und ein grauer Ford Kuga. Sie waren zuvor am Fahrbahnrand der Straße ...

