Polizei Bielefeld

POL-BI: Reifen an vier Autos zerstochen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Ein bisher unbekannter Täter beschädigte von Samstag, 24.02.2024, auf Sonntag, vier Fahrzeuge, die an der Straße Meierfeld, Ecke Hohes Feld, standen.

Zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Sonntag, 12:00 Uhr, zerstach der Täter mehrere Reifen an mindesten vier Fahrzeugen, darunter ein grauer Toyota Corolla und ein grauer Ford Kuga. Sie waren zuvor am Fahrbahnrand der Straße Meierfeld abgestellt worden. Ihre Besitzer entdeckten am Sonntagmittag, kleine Einstichlöcher in den Reifen. Sie hatten bereits Luft verloren.

Hinweise zum Reifenstecher nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell