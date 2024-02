Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefeld, Schwerer Verkehrsunfall mit Verletzten

Bielefeld (ots)

(Orl) Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Detmolder Straße, in Höhe der Einmündung August-Bebel-Straße, wurden am Samstag sechs Personen verletzt. Gegen 17:30 Uhr befuhr, nach bisherigen Stand der polizeilichen Ermittlungen, ein 43-jähriger Tesla-Fahrer aus Bielefeld die Detmolder Straße auswärts. In Höhe der Einmündung August-Bebel-Straße fuhr der Fahrer auf den Audi einer 31-jährigen Gütersloherin auf. Durch die Kollision schleuderte der Tesla auf die stadteinwärts führende Fahrspur der Detmolder Straße und kollidierte dort mit einen Skoda eines 40-jährigen aus Bielefeld. Durch die Kollisionen wurden in dem Tesla der Fahrer und ein 4-jähriger Junge verletzt. Die Audi-Fahrerin sowie der Fahrer des Skoda und 2 mitfahrende Kinder wurden ebenfalls verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 90.000,00Euro geschätzt. Für die Dauer der Rettungs-, Unfallaufnahme- und Bergungsarbeiten wurde von der Polizei die Detmolder Straße vollständig gesperrt. Diese Sperrungen konnte gg. 19:00 Uhr aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell