Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: LKW beschmiert

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen verewigten sich Unbekannte an einem LKW im Erfurter Süden. Am Wiesenhügel hatten sich die Schmierfinken dem Fahrzeug genähert und machten sich ans Werk. Mit schwarzer Farbe ließen sie ihrer kreativen Ader freien Lauf. Nachdem sie ihr zweifelhaftes Kunstwerk vollendet hatten, machten sie sich aus dem Staub. Der Fahrer des LKWs bemerkte die Verunstaltung Mittwochvormittag und erstattete bei der Polizei Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Wie hoch die Kosten für die Reinigung des Fahrzeugs sind, kann gegenwärtig nicht gesagt werden. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell