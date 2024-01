Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei zerstörte Fensterscheiben

Sömmerda (ots)

In Sömmerda fielen gleich zwei Fensterscheiben Randalierern zum Opfer. Unbekannte hatten sich von Dienstag auf Mittwoch zunächst Zugang auf ein Schulgelände verschafft und hantierten mit einem Feuerwerkskörper. Dadurch beschädigten sie eine Fensterscheibe und verursachten einen Schaden in Höhe von 600 Euro. Dem Hausmeister fiel das kaputte Fenster auf und er informierte am Mittwochmorgen die Polizei. Einen größeren Schaden richteten Unbekannte an einem Ladenfenster auf dem Marktplatz an. Ebenfalls mit einem Feuerwerkskörper verursachten sie Beschädigungen in Höhe von 2.500 Euro. Ein Mitarbeiter entdeckte gestern das Ergebnis der Zerstörungswut und informierte ebenfalls gestern die Polizei. (SE)

