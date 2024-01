Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Besitzersuche

Landkreis Sömmerda (ots)

In der Nacht zum 17.11.2023 vollstreckte die Polizei in einem Garten in Weißensee einen Haftbefehl. Neben der gesuchten Person wurde auf dem Grundstück diverses Diebesgut vorgefunden. Teilweise wurde dieses bereits Besitzern zugeordnet. Die abgebildete grüne Fräse der Firma Casorzo, Model Golf-8 konnte bisher jedoch keinem Eigentümer zugeordnet werden. Wem gehört die Maschine oder kann Angaben hierzu machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0300472 entgegen. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell