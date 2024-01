Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrfehler beim Ausparken

Erfurt (ots)

Hoher Schaden entstand Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in der Magdeburger Allee in Erfurt. Ein 60-Jähriger hatte beabsichtigt, mit seinem Opel auszuparken. Dabei versäumte er auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Der vorbeifahrenden 30-Jährigen war es nicht mehr möglich ihren BMW rechtzeitig abzubremsen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dabei entstand an beiden Autos ein Schaden von jeweils 2.000 Euro. Der BMW wurde bei dem Unfall derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell