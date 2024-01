Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kleinkind allein unterwegs

Erfurt (ots)

In Erfurt wollte eine 2-Jährige am Mittwochnachmittag die Stadt alleine erkunden. Das Mädchen hatte sich Zuhause angezogen und war aus der Wohnung geschlichen, ohne das es die Eltern bemerkten. Eine Polizeistreife war auf der Straße zufällig auf das kleine Mädchen aufmerksam geworden. Schnell fand man heraus, wo die Kleine hingehörte. Ihre besorgte Mutter hatte zwischenzeitlich den Notruf gewählt. Die Beamten begleiteten das Mädchen zurück nach Hause. Dort nahm die Mutter ihre kleine Ausreißerin erleichtert in die Arme. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell