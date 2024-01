Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen- Weiterer Geldbörsendiebstahl

Nienburg (ots)

Am Dienstag, den 23.01.2024, kam es zu einem weiteren Geldbörsendiebstahl in einem Aldi-Markt in Stadthagen. In der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter die Geldbörse einer 82-Jährigen in dem Aldi-Markt in der Jahnstraße. Die Geldbörse befand sich in ihrer geschlossenen Jackentasche. In der Geldbörse haben sich diverse Karten und 40 Euro Bargeld befunden.

Etwa eine halbe Stunde später wurde einer 62-jährigen Dame im Aldi-Markt in der Bahnhofstraße in Stadthagen die Geldbörse entwendet. Zu dem Vorfall wurde bereits eine Pressemeldung veröffentlicht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/5698354

Die Polizei Stadthagen hat in beiden Fällen ein Strafverfahren eingeleitet und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter 05721/9822-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell