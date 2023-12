Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach; B 518 - Höhe Hasel; Unfallflucht nach Verkehrsunfall im Gegenverkehr; Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Das Polizeirevier Schopfheim sucht einen unfallflüchtigen Autofahrer, der am Freitag, 22.12.2023, gegen 15:10 Uhr, an einem Verkehrsunfall beteiligt war. Hierbei ist der unbekannte Fahrzeugführer auf der B 518 in Richtung Wehr in einer Linkskurve, nach der Abzweigung Hasel, auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Der Unfallverursacher sei dadurch kurz nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und habe danach die Fahrt in Fahrtrichtung Wehr fortgesetzt. Bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug soll es sich um ein Kombi-Modell der Marke Audi handeln. Der Pkw müsste vorne links einen Frontschaden aufweisen.

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zum gesuchten Fahrzeug geben? Hinweise werden durch das Polizeirevier Schopfheim unter Tel. 07622 666980 entgegengenommen.

RS/LH

PP FR, FLZ/TB

