POL-BI: Fahrraddieb mit Täterbeschreibung gesucht

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- BAB 2- Minden- Bad Oeynhausen- Am Sonntagabend, 25.02.2024, folgte eine Autofahrerin den Anweisungen ihres Navis und kam so einer Polizeistreife als Falschfahrerin auf der A 2 entgegen. Gegen 22:55 Uhr befuhren zwei Polizeibeamte im Rahmen der Streife die A 2 zwischen Porta Westfalica und dem Autobahnkreuz Bad Oeynhausen in Richtung Dortmund, als ihnen eine Falschfahrerin entgegenkam. ...

mehr