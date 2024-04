Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: E-Scooter und Fahrrad entwendet - Illegales Graffiti - Unfälle

Aalen (ots)

Backnang: Graffiti am Murrtalviadukt

Am Brückenpfeiler des Murrtalviadukts wurde zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ein großflächiges Graffiti aufgesprüht. Zudem waren auch an der Baustelle Warnbaken mit Farbe beschmiert. Bislang wurde der verursachte Sachschaden noch nicht beziffert. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise auf die unbekannten Sprayer nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07961/9090 entgegen.

Althütte: Von Straße abgekommen

Ein 39-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda befuhr am Dienstag gegen 17.45 Uhr die Hauptstraße in Richtung Klaffenbach. Mutmaßlich bei nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Rechtskurve von der Straße ab und prallte gegen eine Mauer und einen geparkten Pkw. Der Autofahrer wurde hierbei leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die örtliche Feuerwehr war zum Reinigen und Binden der mit ausgelaufenen Betriebsstoffen im Einsatz.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Montag die Sebastian-Bach-Straße und touchiert den am Fahrbahnrand parkenden Pkw BMW und verursachte hierbei einen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Anschließend flüchtete der Verursacher ohne den Vorfall anzuzeigen. Nun bittet die Polizei Fellbach zum Unfallgeschehen, das sich zwischen 7 Uhr und 16 Uhr ereignete, um sachdienliche Hinweise und nimmt diese unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Zwei brennende Mülltonnen

Die örtliche Feuerwehr musste am Dienstagabend wegen zwei brennenden Mülltonnen zum Löschen ausrücken. Gegen 21.35 Uhr brannte eine Papiertonne in der Hermann-Hesse-Straße und kurze Zeit später eine im Silcherweg. Die Schäden bleiben gering und es bestand nach vorliegenden Informationen keine Gefahr für umliegende Gebäude oder Fahrzeuge. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Bränden aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise, da eine mutwillige Brandlegung angenommen wird. Die Hinweise nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Waiblingen: Diebstahl von E-Scooter

In Waiblingen ereignete sich zwischen Dienstag, 11:05 Uhr und 13:00 Uhr, ein Diebstahl eines E-Scooters in der Mayenner Straße. Der Täter durchtrennte das Kettenschloss des E-Scooters und ging anschließend mit diesem flüchtig. Der Sachwert des Diebesgutes liegt bei ca. 789,00 Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151/9500 entgegen.

Winnenden: Fahrraddiebstahl

Zwischen Dienstag, dem 2. April 2024, um 20:00 Uhr, und Sonntag, dem 7. April 2024, um 16:00 Uhr, wurde ein Fahrrad der Marke D4Rock, das in der Paulinenstraße abgestellt war, von einem unbekannten Täter entwendet. Das Fahrrad ist schwarz und orangefarben und hat einen Sachwert von etwa 350,00 Euro.

Hinweise zu verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Rufnummer 07195/6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell