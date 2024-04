Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Farbschmiererei - Unfälle - Illegale Müllablagerung

Aalen: Vorfahrt missachtet

Gegen 21:10 Uhr missachtete am Dienstagabend eine 61-jährige VW-Fahrerin auf der Ulmer Straße die Vorfahrt eines 38-jährigen Ford-Fahrers. Hierbei kam es zum Unfall bei dem etwa 10.000 Euro Sachschaden entstand.

Oberkochen: Fahrradfahrer leicht verletzt

Ein 25-Jähriger befuhr am Dienstag gegen 15:40 Uhr mit seinem Fahrrad die Langertstraße in Richtung Heidestraße. Als er einem dort haltendenden Paketfahrzeug ausweichen musste, übersah ihn ein von hinten heranfahrender 71-jähriger Daimler-Fahrer. In der Folge wurde der Fahrradfahrer von dem PKW angefahren und stürzte anschließend auf die Straße. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang Unbekannter beschädigte vermutlich beim Ausparken, einen in der Bahnhofstraße abgestellten Chevrolet. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Bopfingen: Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsunfall

Auf der B29 wollte am Dienstag, gegen 15 Uhr, eine 65-jährige Ford-Fahrerin zwischen Flochberg und Trochtelfingen nach links abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden Suzuki einer 63-Jährigen. Es kam zum Unfall, bei dem sowohl die 63-Jährige wie auch ihre 8-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden.

Bopfingen/Flochberg: PKW übersehen

Als am Dienstag ein 59-jähriger Mazda-Fahrer mit Anhänger von der Industriestraße nach links auf die B29 in Richtung Bopfingen abbiegen wollte, übersah er einen aus Richtung Innenstadt kommenden Fiat einer 18-Jährigen. Trotz eingeleitetem Bremsmanöver seitens der 18-Jährigen kam es zum Zusammenstoß mit dem Anhänger. Infolgedessen drehte sich der Anhänger und schleuderte gegen den Mazda. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmiererei

Bislang unbekannte Vandalen beschmierten im Zeitraum von Freitag, 29.03.,11 Uhr, bis Montag, 11 Uhr, eine Mauer in der Leinenfirststraße mit zwei Hakenkreuzen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Pedelecfahrer übersehen

Beim Rückwärtsausparken aus einer Parklücke in der Taubentalstraße übersah am Dienstag gegen 15:40 Uhr eine 65-jährige Hyundai-Fahrerin einen aus der Taubentalstraße in Richtung Bahnhof fahrenden 64-jährigen Pedelec-Fahrer. Es kam zur Kollision, woraufhin der 64-Jährige von seinem Pedelec stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Ellwangen: Illegale Müllablagerung

Auf einem Waldweg im Gewann Mittlerer Buck, neben der B290 auf Höhe der Abzweigung Rabenhof, wurden im Zeitraum von Sonntag, 19 Uhr, bis Montag, 17:30 Uhr, befüllte Plastiksäcke sowie Plastikeinkaufstüten unter anderem mit gebrauchtem Malervlies, Kleidungsstücke, Verpackungsmaterial sowie Hausmüll illegal entsorgt. Hinweise zu den Müllsündern oder zur Herkunft des entsorgten Mülls nimmt das Arbeitsgebiet Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Aalen unter 07961/9300 entgegen.

