Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizei Aalen - Raub auf Tankstelle aufgeklärt - Jugendlicher wegen mehrerer Delikte in Untersuchungshaft

Aalen (ots)

Der Überfall auf eine Tankstelle am 29. März 2024 konnte zwischenzeitlich aufgeklärt werden. Ein 15-jähriger Jugendlicher steht im dringenden Verdacht, in dem Tankstellenshop eine Angestellte mit einem Messer bedroht und letztlich E-Shishas im Wert von ca. 150 Euro erbeutet zu haben.

Der 15-jährige Tatverdächtige steht unter anderem weiter im dringenden Verdacht, im November letzten Jahres zwei Ladendiebstähle in Winnenden und Fellbach unter Mitwirkung weiterer Tatgenossen und im Februar einen weiteren Ladendiebstahl in Fellbach verübt zu haben, bei letzterem soll er sich gegen die Festnahme durch die Mitarbeiter des Ladens gewehrt haben. Zudem sei er bei dieser Tat mit einem Messer bewaffnet gewesen, welches er in seiner Bekleidung mitführte.

Der Tatverdächtige wurde im Laufe der Ermittlungen von der Kriminalpolizei festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am 04.04.2024 einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl auch unter Bewertung weiterer von ihm verübten Straftaten erließ.

Der erlassene Haftbefehl wurde noch am letzten Donnerstag (04.04.2024) in Vollzug gesetzt, der Jugendliche befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

Zum besseren Verständnis wird die ursprüngliche Pressemitteilung vom 02.04.2024 zu dem Raubüberfall angegefügt

Fellbach - Raub - E-Zigaretten aus Tankstellenshop entwendet (02.04.2024)

Waren mit einem niedrigen, dreistelligen Wert wurden am Freitagmorgen (29.03.2024) bei einem Überfall auf eine Tankstelle erbeutet. Ein bislang nicht identifizierter Mann betrat in den frühen Morgenstunden den Tankstellenshop in der Schorndorfer Straße, hielt sich dort im Verkaufsraum auf und schaute sich für eine geraume Zeit um. Kurz darauf gegen 7.40 Uhr ging er schließlich zur Kasse, bedrohte die Angestellte und ergriff zeitgleich eine Packung E-Zigaretten. Danach flüchtete der Tatverdächtige samt Beute aus dem Geschäft. Die Angestellte blieb bei dem Vorfall körperlich unversehrt. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen zur Klärung des Tatgeschehens übernommen. Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang auch um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07361/5800 entgegengenommen werden. Insbesondere von Bedeutung ist auch, ob der Täter vor oder nach dem Tatgeschehen im Bereich der Tankstelle wahrgenommen oder bei der Flucht beobachtet wurde.

