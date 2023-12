Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231226.1 Kiel

Kreis Plön: Polizeiliche Bilanz der Weihnachtsfeiertage

Kiel / Plön (ots)

Die Weihnachtsfeiertage sind für die Beamten der Polizeidirektion Kiel insgesamt sehr ruhig und besinnlich verlaufen. Das Gesamteinsatzaufkommen im Zeitraum vom 24. Dezember (12 Uhr) bis zum 26. Dezember (06 Uhr) ist mit 275 Einsätzen - davon 199 in Kiel und 76 im Kreis Plön - im Vergleich mit anderen Zeiträumen aber durchaus als niedrig zu bezeichnen. Im Jahr zuvor waren die Zahlen mit 185 in Kiel und 85 im Kreis Plön nahezu identisch.

Von Heiligabend bis zum Morgen des 26. Dezembers schlichteten die Einsatzkräfte in Kiel und im Kreis Plön in neun (zwei Mal Kreis Plön) Fällen bei einem Streit und sorgten 20 Mal (drei Mal Kreis Plön) für Ruhe, nachdem Nachbarn sich über Lärm beschwert hatten. Sie kümmerten sich um vier alkoholisierte Personen und nahmen drei Verkehrsunfälle auf, bei denen sich Insassen verletzten.

In Plön brannten zwei Mülltonnen, die durch die Feuerwehr gelöscht wurden. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand. Zu Wohnungsbränden kam es in diesem Jahr erfreulicherweise nicht.

Vier Mal waren die Beamten in Kiel bei körperlichen Auseinandersetzungen eingesetzt. Bei einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in der Kieler Innenstadt am 25.12.23 gegen 22:30 Uhr, die in weiteren Verlauf in einer gemeinschaftlichen Körperverletzung endete, erlitt eine männliche Person Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Am 25.12.23 gegen 14:50 Uhr befuhr ein zur Versorgung der Schiffe eingesetzter Akku-Wagen (kleines Material-Transportfahrzeug) das Tor der Schleusenanlage Kiel Holtenau. Der Akku-Wagen wurde von einem Schleusentor beim Öffnungsvorgang erfasst und verkeilte sich. Das Tor wurde sofort gestoppt, jedoch konnte das Schleusentor zunächst nicht weiter betrieben werden. Verletzt wurde niemand. Mit Hilfe eines Kranes konnte gegen 20:30 Uhr das Fahrzeug beseitigt werden, so dass der Betrieb wieder aufgenommen werden konnte. Bis dahin lagen 3 Schiffe in der Schleusenkammer fest und konnten erst mit deutlicher Verzögerung in den Nord-Ostsee-Kanal einschleusen und ihre Fahrt fortsetzen.

Insgesamt bleibt festzustellen, dass die Weihnachtsfeiertage erfreulicherweise friedlich und ruhig verlaufen sind.

Die Pressestelle der Polizeidirektion Kiel ist heute bis 13 Uhr für Nachfragen unter den bekannten Rufnummern erreichbar. Ab dem 27. Dezember ist die Pressestelle wieder regulär im Dienst und steht für weiterführende Auskünfte zur Verfügung.

