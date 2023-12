Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231221.1 Kiel: Du bist nicht Du, wenn Du hungrig bist

Kiel (ots)

Nicht nur alkoholisiert, sondern offenbar auch hungrig drang in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein 28-Jähriger in einen Verkaufsstand auf dem Kieler Weihnachtsmarkt ein. Die Polizei nahm ihn fest und stellte Diebesgut in Form von kandierten Äpfeln fest.

Gegen 03 Uhr fiel einem Mitarbeiter des dort tätigen Sicherheitsdienstes auf, dass eine Person in einen Süßwaren-Stand am Holstenplatz eingebrochen war und sich dort versteckt hielt. Beamte des 4. Reviers und des Kriminaldauerdienstes nahmen den alkoholisierten Mann kurz darauf vorläufig fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. In seinen Jackentaschen stellten sie mehrere kandierte Äpfel fest. Ob oder wie viele Süßwaren er bis zu seiner Festnahme bereits gegessen hat, ist nicht bekannt.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß. Ihn erwartet ein Gerichtsverfahren wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell