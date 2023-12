POL-OG: Offenburg - Zeugin nach Unfallflucht gesucht

Oberwolfach (ots) - Der bei dem Verkehrsunfall am 04.12.2023 lebensgefährlich verletzte 68-jährige Fußgänger verstarb am vergangenen Samstag in der Klinik an den Folgen des Verkehrsunfalles. /ja Ursprüngliche Meldung vom Dienstag, 05.12.2023, 10:15 Uhr Oberwolfach - Fußgänger angefahren Oberwolfach Am Montag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Oberwolfach auf der Wolftalstraße zwischen einem Fußgänger ...

