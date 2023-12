Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberwolfach - Fußgänger angefahren - Nachtragsmeldung

Oberwolfach (ots)

Der bei dem Verkehrsunfall am 04.12.2023 lebensgefährlich verletzte 68-jährige Fußgänger verstarb am vergangenen Samstag in der Klinik an den Folgen des Verkehrsunfalles.

Ursprüngliche Meldung vom Dienstag, 05.12.2023, 10:15 Uhr

Oberwolfach - Fußgänger angefahren

Oberwolfach Am Montag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Oberwolfach auf der Wolftalstraße zwischen einem Fußgänger und einem Pkw. Eine 65-jährige BMW-Fahrerin soll beim Rückwärtsfahren aus einer Parklücke einen, hinter dem Fahrzeug laufenden, 68-jährigen Mann angefahren haben. Der Fußgänger kam zu Fall und stürzte auf die Fahrbahn. Bei dem Sturz wurde der Mann so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht wurde. Die Ermittlungen zu dem genauen Unfallhergang werden von Beamten des Verkehrsunfalldienstes Offenburg geführt./vo

