Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sechs Autos in Kasseler Nordstadt zerkratzt: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Unbekannte haben am gestrigen Mittwoch in der Kasseler Nordstadt wahllos mindestens sechs geparkte Autos mutwillig beschädigt. Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord berichten, lässt sich die Tatzeit bislang auf den Zeitraum zwischen 15 Uhr und 19 Uhr eingrenzen. Bei den in der Quellhofstraße und der Knutzenstraße abgestellten Fahrzeugen handelt es sich um einen 3er BMW, einen Ford C-Max, einen Renault Clio, einen Opel Insignia und zwei VW Polo. Die Täter zerkratzten die Autos offenbar im Vorbeigehen, denn die bis zu drei Meter langen Kratzer im Lack befanden sich jeweils auf der rechten, dem Gehweg zugewandten Fahrzeugseite. Der Gesamtsachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Hinweise auf die unbekannten Täter und ihr Motiv liegen aktuell nicht vor.

Wer am gestrigen Mittwoch im Tatortbereich sowie umliegenden Straßen verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

