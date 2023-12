Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231221.2 Kiel: Zeugen nach unbefugten Betreten in Einfamilienhäuser in Schilksee gesucht

Kiel (ots)

Am 20.12.23 betraten Unbekannte in Schilksee zwei Einfamilienhäuser durch unverschlossene Eingangstüren. Der oder die Täter erbeuteten Bargeld, ein Handy und persönliche Gegenstände. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben der 51 Jahre alten Bewohnerin des Einfamilienhauses, das sich in der Schilkseer Straße befindet, sei sie zwischen 06:40 und 07:40 Uhr im Badezimmer gewesen. Die Hauseingangstür sei geschlossen, jedoch nicht abgeschlossen gewesen. Anschließend habe sie bemerkt, dass sowohl Handy als auch die Geldbörse mit persönlichen Gegenständen und Bargeld in dreistelliger Höhe fehlen würden. Im Nachbarhaus stellte die 52-jährige Bewohnerin ebenfalls das Fehlen von einer kleineren Summe Bargeld und einer Hundeleine fest. Auch ihre Hauseingangstür habe sich im Zeitraum von 03:00 Uhr bis 07:15 Uhr im unverschlossenen Zustand befunden.

Bereits am 13.12.23 kam es in der Zeit zwischen 23:30 und 07:30 Uhr in der Schilkseer Straße zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über die Terrassentür in das Einfamilienhaus. Hier durchwühlten diese das Haus und erbeuteten Bargeld in fünfstelliger Höhe und einen Porsche Cayenne samt Schlüssel. Das Fahrzeug konnte in einem anderen Zusammenhang ausfindig gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Das Kommissariat 12 der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Die Polizei gibt folgende Hinweise zum Einbruchschutz:

- Bleiben Sie technisch auf dem aktuellen Stand, was die Absicherung Ihrer Häuser und Wohnungen angeht. Fenster und Türen lassen sich in der Regel nachrüsten, so dass sie einbruchhemmend sind.

- Hauseingangstüren, aber auch Keller- sowie Nebentüren sollten stets verschlossen sein.

- Fenster sowie Balkon- und Terrassentüren sollten ebenso immer ver- bzw. geschlossen sein, auch bei kurzer Abwesenheit. Gekippte Fenster sind offene Fenster - diese laden Täter geradezu ein.

- Das gilt auch für Fenster im 1. Stock. Schnell ist eine Mülltonne, Leiter oder ähnliches gefunden, um die Distanz zu überwinden.

- Schließen Sie Wohnungstüren immer zweifach ab. Eine Tür, die nur "ins Schloss" gezogen wurde, lässt sich in Sekundenschnelle und geräuschlos öffnen.

- Die Wohnung bzw. das Haus sollte stets einen "belebten" Eindruck vermitteln. Ein voller Briefkasten signalisiert, dass niemand zu Hause ist. Lassen Sie diesen bei längerer Abwesenheit durch vertrauenswürdige Nachbarn leeren. Auch ein in der Einfahrt geparkter Wagen signalisiert, dass jemand zu Hause ist.

- Achten Sie auf fremde Personen im Haus und auf dem Grundstück und informieren bei verdächtigen Personen umgehend die Polizei über 110.

Stephanie Lage

