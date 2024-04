Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Biber erschossen - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Neresheim-Elchingen: Einbruch in Firmengebäude

Zwischen Montagabend, 21:30 Uhr und Dienstagmorgen, 7:30 Uhr, drang ein bislang unbekannter Einbrecher in ein Firmengebäude in der Bahnhofstraße ein. Hierzu entfernte der Unbekannte eine Scheibe an einem Rolltor und stieg anschließend hierdurch in die Räumlichkeiten ein. Im Lagerraum öffnete der Dieb mehrere Schubladen eines Hochregals und entwendete daraus mehrere Werkzeuge. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Diebe oder verdächtige Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer 07326/919000 entgegen.

Ellwangen: Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab

Mit seiner Husqvarna überholte am Dienstagmorgen um 7:45 Uhr ein 19-jähriger Motorradfahrer einen vorausfahrenden Bus und einen PKW. Vermutlich aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit kam der Biker mit seinem Motorrad nach links von der Ellwanger Straße ab und fuhr in eine Wiese, wo er zu Sturz kam. Hierbei verletzte er sich, so dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Unterschneidheim: Biber erschossen

Am Montag um 11.50 Uhr wurde der Gemeinde Unterschneidheim durch eine Spaziergängerin ein toter Biber in einem Entwässerungsgraben nahe des Westerweihers gemeldet. Bei der Überprüfung des toten Tieres konnte festgestellt werden, dass dieses augenscheinlich erschossen wurde, weshalb das Polizeipräsidium Aalen hierüber informiert wurde. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass das Tier vermutlich bereits mehrere Tage dort lag. In etwa 100 Meter Entfernung zum Auffindeort konnte auch eine Biberburg festgestellt werden. Das Arbeitsgebiet Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Aalen bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07961/9300 zu melden.

Lorch: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter LKW-Lenker kollidierte am Dienstag gegen 9 Uhr vermutlich beim Rückwärtsfahren mit einem Alfa Romeo, welcher in einer Parklücke am rechten Fahrbahnrand der Bürenstraße geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Aalen: Kind prallt gegen PKW

Am Dienstag gegen 13.50 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 8-jähriger Junge verletzt wurde. Das Kind befuhr die Bahnhofstraße vom ZOB in Richtung Wasseralfingen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Junge mit seinem Fahrrad vom Gehweg ohne zu bremsen in den Kreisverkehr Bahnhofstraße/Curfeßstraße ein, ohne darauf zu achten, dass dort bereits ein 34-jähriger Mann mit seinem Mercedes fuhr. Der junge Radler prallte daraufhin seitlich in das Fahrzeug und stürzte. Hierbei wurde er verletzt und musste mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus verbracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell