Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Farbschmiererei auf Schulgelände - Altpapiertonnen in Brand gesteckt - In Freibad eingebrochen

Aalen (ots)

Sulzbach an der Murr: Farbschmierereien

Am Gebäude der Gemeinschaftsschule in der Jahnstraße wurden am Wochenende Gebäudefassaden und eine Tischtennisplatte mit Farbe beschmiert. Die unbekannten Täter haben hierbei einen Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro verursacht. Die Polizei in Sulzbach an der Murr bittet nun um sachdienliche Hinweise auf mögliche Tatverdächtige und nimmt die Hinweise unter Tel. 07193/352 entgegen.

Fellbach: Brände von Altpapiertonnen

Kurz nach 22 Uhr wurden am Montagabend im Rotkehlchenweg, im Fasanenweg und in der Pfarrstraße vier brennenden Papiertonnen bemerkt. Das Feuer griff teilweise auch auf weitere Papiertonnen und auf Gelbe Säcke über. Durch das schnelle intervenieren von Anwohnern, Feuerwehr und Polizei konnte teilweise größerer Schaden vermieden werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Am Morgen gegen 5 Uhr wurde noch ein verschmorter Mülleimer in der Lindenstraße festgestellt. Das Feuer erlosch hier mutmaßlich von alleine. Die Polizei Fellbach geht von vorsätzlichen Brandlegungen aus. Sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung der Brandleger beitragen könnten, wird von der Polizei erbeten und unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen.

Winnenden: Einbruch in Freibad

Unbekannte Personen drangen im Zeitraum von Freitag, 11:45 Uhr, bis Montag, 12:45 Uhr, in das Freibad in Winnenden (Höfen) im Seehaldenweg ein. Die Täter erlangten ihren Zugang über den Baustellenbereich des Freibadareals, auf dem sie zwei Türen aufbrachen und einen Kartenleseautomaten zerstörten. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt. Zusätzlich wurden sechs Weizenbiergläser entwendet.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Rufnummer 07195/6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell