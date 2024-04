Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Essingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 23-Jähriger seinen Mercedes Benz am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr auf der B 29 - Höhe Industriegebiet - anhalten. Ein 18-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem BMW auf, wobei beide Fahrzeuge beschädigt wurden.

Aalen-Waldhausen/BAB7: Unfall mit Pannen-Lkw

Eine 21 Jahre alter Fahrerin eines Lkw mit Anhänger befuhr am Montag gegen 12.40 Uhr die BAB7 in Fahrtrichtung Ulm. Etwa auf Höhe von Waldhausen fuhr sie zu weit rechts, sodass sie einen auf dem Standstreifen stehenden abgesicherten Sattelzug streifte, der aufgrund einer Reifenpanne liegen geblieben war. In der Folge kam ihr Lkw samt Anhänger nach rechts von der Fahrbahn ab und im Bereich der Böschung zum Stehen. Er war mit Strohballen beladen, die größtenteils herunterfielen. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Der Verkehr wird Stand 15.30 Uhr auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es bildete sich ein etwa drei Kilometer langer Rückstau. Die Fahrerin erlitt einen Schock und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ansonsten blieb sie unverletzt. Nach erster Schätzung beläuft sich der Sachschaden auf rund 80.000 Euro.

