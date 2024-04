Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Bei Diebstahl ertappt - Farbschmierereien - Hilfsbereitschaft ausgenutzt - Sattelzug entwendet - Sonstiges

Waiblingen: Bei Diebstahl ertappt

Am Samstag gegen 16.20 Uhr drangen zwei Männer über einen 2 Meter hohen Zaun auf das Gelände einer Wohnunterkunft in der Straße Innere Weidach ein. Von dort aus schauten die Männer durch die geöffneten Fenster in verschiedene Zimmer. Letztendlich stieg einer der Männer durch ein geöffnetes Fenster in ein Zimmer ein und entwendete dort 2 Mobiltelefone. Nachdem der 31-jährige Wohnungsinhaber in sein Zimmer zurückkehrte und den Diebstahl bemerkte, flüchteten die beiden Diebe. Dem 31-Jährigen gelang es jedoch den 36-jährigen Dieb im Außenbereich einzuholen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Letztendlich wurde der 36-Jährige durch die Polizei vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Waiblingen verbracht. Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls zur Abschiebung wurde der 36-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die polizeilichen Ermittlungen bezüglich des Mittäters dauern an. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151/9500 entgegen.

Sulzbach: Farbschmierereien

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurde auf dem Hof einer Schule in der Jahnstraße die Wände des Schulgebäudes, eine Tischtennisplatte und eine Glasscheibe der Sporthalle mit Farbe besprüht. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Sulzbach unter der Rufnummer 07193/352 entgegen.

Backnang: Unfall bei Spurwechsel

Auf der B14 in Fahrtrichtung Oppenweiler wollte am Montagmorgen gegen 7:30 Uhr eine 19-jährige BMW-Fahrerin von der linken Fahrspur auf die rechte Spur wechseln. Hierbei übersah sie einen dort fahrenden Daimler-Benz Actros und stieß mit diesem zusammen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Kernen: Hilfsbereitschaft ausgenutzt

In einem Cafe in der Stettener Straße wurde am 26.03. ein älterer Mann von einer Dame angesprochen, die vorgab aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine zu stammen. Letztendlich bat sie den Senior ihre Rechnung zu übernehmen, was dieser auch tat. Am Karfreitag setzte sich dieselbe Dame wieder zu dem Senior an den Tisch und bettelte ihn um Geld an. Aus Gutmütigkeit übergab der Mann 500 Euro an die Dame. Bereits einen Tag später kam die Dame in einem Cafe am postplatz wiederum an den Tisch des Seniors. Ihr gelang es hierbei, dass dieser zur Bank ging und einen vierstelligen Eurobetrag abhob und diesen der Dame übergab. In den folgenden Tagen bekam der Mann mehrere Anrufe von männlichen Personen, die mit ihm über Geld reden bzw. sich mit ihm treffen wollten. Hierauf ließ sich der Senior nicht mehr ein und verständigte die Polizei. Die Dame, an welche das Geld übergeben wurde, war etwa 50 Jahre alt und 165cm groß. Sie hatte einen blonden Dutt und trug einen Minirock sowie weiße Socken bzw. eine Strumpfhose. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Kernen unter der Rufnummer 07151/41798 entgegen.

Waiblingen Rotlicht missachtet

Am Montagmittag gegen 12.40 Uhr missachtete eine 49-jährige VW-Lenkerin das Rotlicht der Ampel und bog an der Kreuzung in der Straße An der Talaue ab. Im Kreuzungsbereich stieß sie mit einem entgegenkommenden PKW zusammen, dessen 52-jähriger Lenker nach links abbiegen wollte. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt.

Waiblingen: Sattelzug entwendet

Ein Sattelzug samt Auflieger, der über das Wochenende in der Essener Straße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Dieb entwendet. An dem DAF Sattelzug, der einen Wert von etwa 100.000 Euro hat, sind die amtlichen Kennzeichen WN-NM 7070. Der Bauschuttanhänger des Sattelzuges hat das amtliche Kennzeichen WN-NM 7007. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Sattelzuges nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151/9500 entgegen.

