POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots) - Aalen: Radfahrerin übersieht Fußgänger Am Samstagnachmittag gegen 15:06 Uhr kam es im Bereich Waiblinger Straße in Fachsenfeld zu einem Zusammenstoß zwischen einer 70-jährigen Radfahrerin und einem 15-jährigen Fußgänger. Die Radfahrerin kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Fußgänger blieb unverletzt. Schwäbisch Gmünd: Roller hält nicht an, Zeugenaufruf Bereits am Freitag, den 05.04.2024 ...

mehr