POL-AA: Pressemeldung des Ostalbkreises: Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Crailsheim: Auffahrunfall Am Freitagabend gegen 18:20 Uhr befuhr ein 28-jähriger Audi Fahrer den Pamiersring in Fahrtrichtung Landstraße 1066. Aufgrund Unachtsamkeit fuhr ein 19-jähriger BMW Fahrer hinten auf. Verletzt wurde niemand, der Gesamtschaden wird auf 5500,- Euro geschätzt. Crailsheim: Motorradfahrer verunfallt schwer Am Samstagmorgen gegen ...

