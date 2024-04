Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung des Rems-Murr-Kreises: Verkehrsunfälle, Brand

Aalen (ots)

Schorndorf: gestürzter Kradlenker

Am Freitagnachmittag befuhr ein 24-jähriger Kawasaki Lenker K 1801 zwischen Schorndorf und Urbach. Aufgrund Ortsunkenntnis schätzte er den Straßenverlauf falsch ein. Er stürzte alleinbeteiligt und wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 5000,- Euro geschätzt. Mitarbeiter der Zentralen Dienste der Stadt Schorndorf streuten die Unfallstelle aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe ab.

Backnang: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Samstagnachmittag gegen 15:00 Uhr befuhr ein hellgrauer Pkw die B 328 von Backnang kommend in Richtung Autobahn. Kurz vor der Einmündung nach Kleinaspach nutzte er verbotswidrig die Sperrfläche um einen anderen Pkw zu überholen. Ein 63-jähriger Skoda Fahrer kam entgegen und konnte einen Frontalzusammenstoß nur durch Ausweichen nach rechts verhindern. Er kam gegen einen Leitpfosten und es entstand am Skoda ein Schaden von ca. 2000,- Euro. Der hellgraue Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191/909-0 zu melden.

Waiblingen: Brand in einer Tiefgarage

Wie bereits gestern berichtet, kam es am Samstag gegen 18:40 Uhr in der Bahnhofstraße in Waiblingen zu einem Brand in einer Tiefgarage. Die Brandursache ist weiter unbekannt. Der Brand war in zwei Pkw Boxen ausgebrochen. In diesen standen zwei Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Der Sachschaden wird aktuell auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Ermittlungen zur Brandursache laufen. Die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen war mit 19 Fahrzeugen und 95 Einsatzkräften vor Ort, auch war das Technische Hilfswerk und Kräfte des Rettungsdienstes im Einsatz. Die Bahnhofstraße musste zeitweise voll gesperrt werden.

Sulzbach: Verkehrsunfall nach Ausweichmanöver

Sonntagnacht gegen 01:57 Uhr befuhr ein 19-jähriger VW Fahrer die Bundesstraße 14 von Oppenweiler kommend in Fahrtrichtung Sulzbach. Kurz vor Ortseingang Sulzbach musste er aufgrund eines Tieres stark abbremsen und leicht ausweichen. Ein dahinterfahrender 64-jähriger VW Lenker bemerkte dies zu spät und fuhr hinten links auf. Dadurch wurde der VW des 19-jährigen um ca. 180 Grad gedreht und er kam entgegen gesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden wird auf ca. 16.000 Euro geschätzt.

Fellbach: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Sonntagnacht gegen 00:04 Uhr kam es in der Gotthilf-Bayh-Straße Ecke Höhenstraße zu einem Auffahrunfall. Eine 21-jährige Corsa Lenkerin fuhr auf den Skoda eines 35-jährigen auf. Die 21-Jährige war alkoholisiert. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Während der Unfallaufnahme wurden am Corsa frische Unfallschäden am Beifahrerspiegel festgestellt. Diese können nicht von diesem Unfall stammen. Es wird davon ausgegangen, dass sie im Bereich Sommerrain bereits eine Unfallflucht begangen haben könnte. Eventuelle Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach unter 0711/5772-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell