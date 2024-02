Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Abschlussmeldung zu: Polizeiliche Einsatzlage anlässlich des Besuchs von Herrn Bundeskanzler Olaf Scholz

Freiburg (ots)

Die im Rahmen des Kanzlerbesuchs geplanten Veranstaltungen im Stadtkreis Freiburg und im Landkreis Emmendingen verliefen störungsfrei und friedlich.

Im Nahbereich des Dietenbachgeländes, Langmattenwäldchen wurden vor der Veranstaltung vereinzelt errichtete Barrikaden aus Ästen festgestellt, welche entfernt werden konnten. Hierbei kam es zum Bewurf der eingesetzten Polizeibeamten durch Steine und Flaschen. Verletzt wurde niemand, die weiteren Ermittlungen hierzu laufen. Die Shuttle-Busse der akkreditierten Medienvertreter und geladenen Gäste trafen zwischen 10:00 und 11:00 Uhr auf dem Veranstaltungsgelände ein.

Die vier Demonstrationszüge der Landwirte, welche weitestgehend gesammelt aus Hinterzarten, Bötzingen, Heuweiler und Neuenburg anfuhren, trafen bis etwa 11:45 Uhr im Bereich des Dietenbachgeländes/ Löhliweg ein. In Summe wurden etwa 240 Traktoren gezählt.

Am angemeldeten Protestzug des Aktionsbündnisses "Hände weg vom DietenbachWALD", welcher sich nach Redebeiträgen am Glashaus im Rieselfeld gen Dietenbachgelände in Bewegung setzte, nahmen etwa 120 Personen teil.

Bundeskanzler Olaf Scholz traf gegen 11.20 Uhr mit dem Hubschrauber auf dem abgesperrten Dietenbachgelände ein, so dass die Veranstaltung im Festzelt mit leichter Verzögerung beginnen konnte. Nach dem gegen 12:40 Uhr erfolgten Spatenstich folgten der Besuch des Fraunhofer Instituts und des Europapark-Stadions.

Am Rande aller besuchten Örtlichkeiten kam es zu weiteren kleineren Eil- oder Spontanversammlungen unterschiedlichster Protestbewegungen, welche jeweils in Abstimmung zwischen Polizei und Versammlungsteilnehmern durchgeführt werden konnten.

Gegen 16:30 Uhr verließ der Bundeskanzler Freiburg gen Emmendingen, um das Deutsche Tagebucharchiv im Alten Rathaus zu besuchen. Dort wurde er auf dem Marktplatz von etwa 200 interessierten Bürgerinnen und Bürgern empfangen. Auch der dortige Einsatz verlief aus polizeilicher Sicht störungsfrei, so dass der Bundeskanzler nach Eintrag in das Gästebuch des Tagebucharchivs und in das Goldene Buch der Stadt Emmendingen gegen 18:30 Uhr wieder verließ.

lr

- Erstmeldung vom 23.02.2024 -

Am Dienstag, 27.02.2024 finden im Bereich der Stadt Freiburg und dem Landkreis Emmendingen aufgrund des Besuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz verschiedene Veranstaltungen und Versammlungen statt.

In diesem Zusammenhang besteht am Einsatztag von 06:00 Uhr bis 14:00 Uhr eine Flugbeschränkung für den Luftraum rund um das Dietenbachgelände. In den Stadtgebieten Freiburg und Emmendingen kann es vereinzelt zu Verkehrsstörungen und Einschränkungen kommen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Das Polizeipräsidium Freiburg ist mit Unterstützungskräften aus anderen Polizeipräsidien im Einsatz und hat einen Führungsstab eingerichtet. Die Pressestelle ist für Medienauskünfte unter der Telefonnummer: 0761-882-1012 erreichbar und mit Pressesprechern im Einsatzraum vertreten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell