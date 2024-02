POL-FR: Freiburg: Aktivisten bringen Banner im Stadtgebiet an

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Sonntag, 25.02.2024, 23.30 Uhr bis Montag, 26.02.2024, 07.00 Uhr, brachen Unbekannte in Fischingen in ein Lager- und Bürogebäude einer Gärtnerei ein. Im Gebäude wurden zwei Türen sowie ein Tresor aufgebrochen. Aus dem Tresor wurde Bargeld entwendet. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 ...

