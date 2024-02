Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg/Steinenstadt/Schliengen: Verdacht Straßenverkehrsgefährdung - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein 45-jähriger Fahrer eines Teslas befuhr am Sonntag, 25.02.2024, gegen 17.40 Uhr, den linken Fahrstreifen auf der Autobahn A 5 in Fahrtrichtung Süden und soll zwischen der Anschlussstelle Hartheim und der Anschlussstelle Neuenburg von einem schwarzen Mercedes Benz rechts überholt worden sein. Im weiteren Verlauf wechselte der Fahrer des schwarzen Mercedes Benz knapp vor dem Tesla auf den linken Fahrstreifen und soll versucht haben den Tesla-Fahrer abzudrängen. Nur durch eine Bremsung konnte der Tesla-Fahrer einen Unfall vermeiden. An der Anschlussstelle Neuenburg verließ der Fahrer des schwarzen Mercedes Benz die Autobahn und befuhr die Landstraße 134 (Basler Straße) in Richtung Schliengen. In einer langgezogenen Rechtskurve zwischen Steinenstadt und Schliengen sei der Mercedes Benz einem weißen Pkw sehr dicht aufgefahren und überholte diesen trotzt Gegenverkehr. Der entgegenkommende Pkw habe stark abbremsen müssen.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht nun den Fahrer des weißen Pkw sowie des entgegenkommenden Pkw. Diese mögen sich bitte mit der Verkehrspolizei in Verbindung setzen. Ebenso werden weitere Verkehrsteilnehmer gesucht, welche Angaben zu dem Fahrverhalten des schwarzen Mercedes Benz machen können.

