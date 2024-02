Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht auf der Bundesstraße 317 - Sattelzug gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 23.02.2024, gegen 06.45 Uhr, kam es beim Spurwechsel auf der Bundesstraße 317 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Pkw. Der Sattelzug sowie eine 25-jährige Pkw-Fahrerin eines Peugeot 206 standen von der Autobahn kommend nebeneinander an der Lichtzeichenanlage an der Kreuzung "Hasenloch". Bei Grünlicht fuhren beide los und bogen nach links in Richtung Steinen ab. Während des Abbiegevorgangs soll der Fahrer des Sattelzuges von der linken auf die rechte Fahrspur gewechselt haben und dabei den auf der rechten Fahrspur befindlichen Peugeot touchiert haben. Die Peugeot-Fahrerin habe sofort am Fahrbahnrand angehalten. Der Fahrer des Sattelzuges soll seine Geschwindigkeit verlangsamt und seine Warnblinker betätigt haben. Er sei dann jedoch an dem Peugeot vorbeigefahren und in Richtung Steinen weitergefahren. Der Peugeot wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Lörrach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Sattelzug geben können. An dem Sattelzug waren ausländische Kennzeichen angebracht. Auf dem Sattelauflieger befand sich die Aufschrift "Venus-Transport". Hinweise nimmt das Polizeirevier unter der Telefonnummer 07621 176-0 entgegen.

