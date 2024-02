Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen/ Mehrere Fahrraddiebstähle - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Freiburg (ots)

Im Landkreis Emmendingen kam es die letzten Tage vermehrt zu Fahrraddiebstählen.

Am Freitag, 23.02.2024, wurde in einem Zeitraum von 14:00 Uhr, bis Sonntag, 25.02.2024, 12:00 Uhr, am Fahrradabstellplatz in der Straße "Großherzog-Leopold-Platz" in Riegel a.K. ein hochwertiges Pedelec der Marke Cube, Modell "Stereo Hybrid", im Wert von rund 5.000 EUR entwendet. In Kenzingen-Bombach wurde in einem Zeitraum von Freitag, 23.02.2024, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 25.02.2024, 20:00 Uhr, von einem Grundstück in der Bergstraße ein hochwertiges Pedelec der Marke "Lombardo" entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 2000 EUR.

Zuletzt wurde am Montag, 26.02.2024, zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr, am Fahrradabstellplatz des Bahnhofes in Herbolzheim ein Mountainbike der Marke Cube, Modell "Aim Pro" im Wert von ca. 500 EUR entwendet.

Die entwendeten Pedelecs sowie das Mountainbike waren alle mit einem Fahrradschloss gesichert.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können sich unter der Telefonnummer 07641-582-0 zu melden.

kj/tt

