Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Fahrradfahrendes Kind übersteht Verkehrsunfall mit Auto unverletzt

Freiburg (ots)

Ein fahrradfahrendes Kind hat am Montagmittag, 26.02.2024, in der Badstraße in WT-Tiengen einen Verkehrsunfall mit einem Auto unverletzt überstanden. Gegen 15:15 Uhr war der 4-jährige Junge mit seinem Kinderfahrrad hinter einem geparkten Fahrzeug hervor auf die Straße gefahren. Er kollidierte mit dem herannahenden Pkw eines 81 Jahren alten Mannes. Der Junge wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst untersucht und blieb unversehrt. Der entstandene Sachschaden an Fahrrad und Auto liegt bei rund 1000 Euro.

