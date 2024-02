Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbrüche in der Bleiche - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Montag, 26.02.204, sind Unbekannte in ein Werkstattgebäude in der Straße Im Hagenacker und in einen Gebäudekomplex im Auweg in der Waldshuter Bleiche eingebrochen. Während aus der Werkstatt nichts wegkam, wurde aus dem Büro einer Rennbahn ein Laptop und aus einer angrenzenden Gaststätte rund 50 Getränkedose entwendet. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen dürfte der Einbruch in die Werkstatt gegen 02:10 Uhr und gegen 03:15 Uhr das Eindringen in den Gebäudekomplex passiert sein. Mindestens zwei Täter waren am Werk. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen, insbesondere zu Fahrzeugen, unter der Telefonnummer 07751 8316-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell