Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Fredenbeck

FFW Fredenbeck: Elektrofahrzeug kollidiert mit Transporter

Fahrer schwer verletzt

Rettungshubschrauber im Einsatz

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Aspe (ots)

Am gestrigen Samstagnachmittag um 16:36 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Kutenholz zusammen mit den Ortsfeuerwehren Brest, Reith, Bargstedt sowie Ahlerstedt aus der Samtgemeinde Harsefeld zu einem Verkehrsunfall auf die Landstraße 123 nach Aspe alarmiert.

Der Fahrer eines Tesla Elektrofahrzeuges war mit einem Kleintransporter frontal zusammengestoßen. Der Kleintransporter ist nach dem Zusammenstoß auf einem Feld gelandet und auf dem Dach zum Liegen gekommen. Die beiden Insassen des Kleintransporters konnten durch Ersthelfer bereits vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Die Ersthelfer haben sich vorbildlich um die Unfallopfer gekümmert, bevor sie vom Rettungsdienst übernommen und in die Elbe Kliniken Stade und Buxtehude transportiert wurden.

Der Fahrer des Tesla wurde durch den Unfall in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Die Feuerwehr musste mit hydraulischem Rettungsgerät die Vorder- und Hintertür sowie die B-Säule auf der Fahrerseite entfernen. Danach konnte der Schwerverletzte schnell und schonend aus dem Fahrzeug befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden. Der Tesla-Fahrer wurde auf Grund der Schwere seiner Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber Christoph 26 aus Sanderbusch in das Krankenhaus nach Bremerhaven-Reinkenheide geflogen.

Rund 60 ehrenamtliche Einsatzkräfte aus der Samtgemeinde Fredenbeck und der Samtgemeinde Harsefeld waren bis 19:15 Uhr im Einsatz. Die Landstraße 123 musste für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt werden.

"Die Zusammenarbeit hat samtgemeindeübergreifend gut funktioniert" fasst Sven Dammann, Gemeindebrandmeister der Samtgemeinde Fredenbeck, den Einsatz zusammen.

Die Leitstelle des Landkreises Stade ging nach den Angaben im Notrufgespräch zunächst davon aus, dass sich der Einsatz in Brest-Lehnhorst aus dem Gebiet der Samtgemeinde Harsefeld ereignet hatte und hatte entsprechend alarmiert. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte, stellte sich jedoch heraus, dass sich der Unfall kurz hinter dem Ortsausgang Aspe, in Richtung Bargstedt, auf dem Gebiet der Samtgemeinde Fredenbeck ereignet hatte.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Fredenbeck, übermittelt durch news aktuell