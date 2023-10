Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Fredenbeck

FFW Fredenbeck: Einsatzreiches Wochenende für die Einsatzkräfte der Samtgemeinde Fredenbeck

Bild-Infos

Download

Samtgemeinde Fredenbeck (ots)

Die Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde Fredenbeck waren am vergangenen Wochenende gleich mehrfach gefordert.

1. Personensuche in Mulsum

Die Ortsfeuerwehren Wedel, Mulsum, Essel, Kutenholz, Schwinge sowie die Einsatzleitwagen-Gruppe der SG Fredenbeck wurden am Freitag, den 20.10.23 um 16:10 Uhr zu einer Personensuche in Mulsum alarmiert. Ein stark dementer Bewohner eines dortigen Altenheimes war abgängig. Die Einsatzkräfte konnten den gesuchten 90-jährigen um ca. 17:25 Uhr auffinden und an den Rettungsdienst übergeben.

2. Baum auf Straße in Deinste

Die Ortsfeuerwehr Deinste wurde am Freitag den 20.10.23 um 16:56 Uhr zu einem umgestürzten Baum alarmiert, der die Straße versperren sollte. Der Baum wurde mittels Motorsäge zerteilt und die Straße innerhalb kürzester Zeit wieder freigegeben.

3. Wasser im Gebäude in Mulsum

Die Ortsfeuerwehr Mulsum wurde am Samstag den 21.10.23 um 09:03 Uhr zu Wasser im Gebäude alarmiert. Dort standen ca. 160 m² Fläche ungefähr 10 bis 15 cm hoch unter Wasser. Mit zwei Tauchpumpen konnte die Feuerwehr das Wasser abpumpen.

4. Verkehrsunfall mit eingeschlossener Person in Fredenbeck

Die Ortsfeuerwehren Fredenbeck, Wedel, Helmste und der Rüstwagen der Feuerwehr Stade wurden am Samstag den 21.10.23 um 10:31 Uhr zu einem Vekehrsunfall in Fredenbeck alarmiert. Zunächst hieß es, dass die Insassen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt seien. Wir berichteten bereits ausführlicher in folgender Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/141183/5631807

5. Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in Aspe

Die Ortsfeuerwehr Aspe wurde am Sonntag den 22.10.23 um 19:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Aspe und Kutenholz auf der Landstraße 123 alarmiert. Hier wurden bei einem Zusammenstoß zwischen PKW und Traktor zwei Personen verletzt. Wir berichteten bereits ausführlicher in folgender Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/141183/5631821

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Fredenbeck, übermittelt durch news aktuell