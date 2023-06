Polizei Mettmann

POL-ME: 12-Jähriger angefahren und schwer verletzt - Velbert - 2306030

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Mittwochmorgen, 07. Juni 2023, wurde ein 12-Jähriger von einem Fahrzeug erfasst, als er eine Straße in Velbert überquerte. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das war geschehen:

Gegen 07:50 Uhr hatte ein 12-Jähriger die Absicht, die Friedrich-Ebert-Straße unmittelbar vor dem Kreuzungsbereich zur Rheinlandstraße gemeinsam mit anderen Jugendlichen zu überqueren. Er nutzte hierbei jedoch nicht die beampelte Fußgängerfurt, sondern querte die Fahrbahn circa 30 Meter vor der Querungshilfe. Hierbei missachtete er einen bevorrechtigten Fiat Bravo einer 39-Jährigen, welche zu diesem Zeitpunkt die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Berliner Straße befuhr.

Der 12-Jährige wurde von der Fahrzeugfront des Fiat Bravo erfasst und zu Boden geschleudert. Alarmierte Rettungskräfte brachten das Kind zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell