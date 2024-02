Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Tankwagen kommt von Bundesstraße ab

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 27.02.2024, gegen 11.15 Uhr, kam der 54-jährige Fahrer eines Tankwagens von der Bundesstraße 34 ab. Der Fahrer befuhr die Bundesstraße von Rheinfelden kommend in Richtung Schwörstadt, als er kurz nach der Ortschaft Riedmatt, vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache, nach links von der Fahrbahn abkam. Der Tankwagen durchbrach einen Grundstückszaun und kam nach einer Fahrstrecke von etwa 25 Metern vor einem Wohnhaus zum Stehen. Der Tankwagen hatte als Gefahrgut Ameisensäure geladen. Es trat kein Gefahrstoff aus. Für die Umwelt bestand keine Gefahr. Zur weiteren Untersuchung wurde der 54-jährige Fahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch ein Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz. Während der Unfallaufnahme und während der Bergung des Tankwagens durch eine Spezialfirma musste die Bundesstraße kurzfristig für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Die gesamte Schadenshöhe wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

