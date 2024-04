Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Sachbeschädigung und Diebstahl

Aalen (ots)

Aalen: Unfall an der Ampel

Am Freitag gegen 23:30 Uhr hielt ein 60-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad an einer Ampel in der Stuttgarter Straße. Dies erkannte ein 45-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Porsche auf das Leichtkraftrad auf. Der 60-Jährige stürzte dadurch und wurde leicht verletzt.

Aalen: Schnaps aus Pkw geklaut

Zwischen 20:30 Uhr und 21:30 Uhr hatte ein 42-Jähriger seinen Pkw in der Tiefgarage am Rathaus geparkt. Als er zurückkam, stellte er fest, dass an seinem Auto eine Seitenscheibe eingeschlagen war. Aus dem Auto wurden zwei Whiskey-Flaschen entwendet, während andere Wertgegenstände im Auto zurückgelassen wurden. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Aalen unter 07361 5240 erbeten.

Neresheim: Motorradfahrer gestürzt

Am Freitagnachmittag fuhr gegen 16:45 Uhr ein Motorradfahrer auf der L1070 von Dehlingen kommend in Richtung Bopfingen. Auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit kam er am Ausgang einer Rechtskurve durch einen Fahrfehler nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 EUR.

Lorch: Betrunken Unfall verursacht

In der Bahnhofstraße in Lorch-Waldhausen ereignete sich am Freitag gegen 21:20 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 43-Jähriger bog in die Lorcher Straße ab, kam dabei zu weit nach links und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Dabei entstand Sachschaden an den beiden Pkw in Höhe von ca. 6.000 EUR. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher unter deutlicher Alkoholbeeinflussung stand. Deswegen musste sich der Fahrzeuglenker einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Mutlangen: Scheiben an Schule eingeworfen

Zwischen Donnerstagabend und Freitag, 15:30 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter an der Grundschule in Mutlangen zwei Scheiben auf der Rückseite des Gebäudes ein. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 EUR. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 3580 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell