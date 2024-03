Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Berghaupten, B33 - Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Berghaupten (ots)

Am Freitagmittag, 29.03.2024 gegen 11:30 Uhr ereignete sich auf der B33 in Höhe Berghaupten ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Ersten Ermittlungen zu Folge befuhren drei Fahrzeuge die B33 in Fahrtrichtung Kinzigtal. Im zweispurigen Bereich in Höhe des Industriegebiet Berghaupten, überholten eine 67-jährige Führerin eines Opel-Corsa sowie ein 42-jähriger Führer eines BMW ein vorausfahrendes Wohnmobil. Als es dann wieder in den einspurigen Bereich der B33 überging, verlangsamten beide Fahrzeuge aus bislang unbekannter Ursache deutlich die Geschwindigkeit, so dass das nachfolgende Wohnmobil auf den Opel-Corsa auffuhr und diesen auf den davor befindlichen BMW schob. Durch den Verkehrsunfall wurde eine Unfallbeteiligte schwer und fünf weitere Unfallbeteiligten leicht verletzt. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Feuerwehren aus Gengenbach und Berghaupten sowie der Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die B33 war während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 33.000 Euro. Die Verkehrspolizei Offenburg führt zum genauen Unfallhergang die weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781/21-4200 zu melden /afk

