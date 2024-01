Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Zimmerbrand, Feuerwehr rettet Katze

Die Feuerwehr Dinslaken rückte am heutigen Nachmittag mit den Einheiten Hauptwache, Stadtmitte und Hiesfeld zu einem gemeldeten Zimmerbrand auf der Tackenstraße aus. Durch die ersten Einsatzkräfte wurde der Brand in einem Mehrfamilienhaus im 1. OG bestätigt. Einsatzkräfte mit schwerem Atemschutz und Strahlrohren sind zur Brandbekämpfung vorgegangen. Eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses befand sich noch im Gebäude. Aufgrund der Gegebenheiten verblieb sie in einem sicheren Bereich in ihrer Wohnung und wurde dort durch Einsatzkräfte mit schwerem Atemschutz betreut. Eine Katze, die sich noch in dem Gebäude befunden hatte, wurde durch die Feuerwehr gerettet. Im weiteren Einsatzverlauf wurde ein Hochleistungslüfter zur Entrauchung der Wohnungen eingesetzt. Der Einsatz endete um 16:10 Uhr und dauerte ca. 2 Std.

