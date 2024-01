Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Gemeldeter Zimmerbrand in der Innenstadt

Dinslaken (ots)

Um 15:58 Uhr wurde die Dinslakener Feuerwehr zu dem Einsatzstichwort Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr alarmiert. Die Einheiten Hauptwache, Stadtmitte und Eppinghoven, sowie der Rettungsdienst der Feuerwehr, rückten umgehend in die Dinslakener Innenstadt aus. Vor Ort eingetroffen, konnte der Einsatzleiter schnell Entwarnung geben. Ein angebrannter Topf auf dem Herd und damit verbundener Rauch in der Wohnung, führten zuvor zur Auslösung des Rauchwarnmelders. Der Topf wurde vor eintreffen der Feuerwehr vom Herd genommen, niemand wurde verletzt und alle 33 Einsatzkräfte konnten umgehend wieder zu ihren Standorten zurückkehren.

