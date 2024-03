Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach-Bollenbach - Brand eines Schwarzwaldhofes

Offenburg (ots)

Haslach-Bollenbach - Brand eines Schwarzwaldhofes

Zum Vollbrand eines Wohngebäudes mit Ökonomieteil kam es in der Nacht auf Karfreitag in Haslach-Bollenbach. Die Bewohner des Hofes wurden gegen 02.00 Uhr aus dem Schlaf gerissen und konnten sich und einen Teil ihrer Tiere noch in Sicherheit bringen. Unter Leitung des stellv. Kreisbrandmeisters waren die Feuerwehren aus Haslach, Hausach und Welschensteinach mit rund 120 Einsatzkräften sowie 19 Fahrzeugen zur Brandbekämpfung im Einsatz. Der entstandene Gebäudeschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

/DLF

