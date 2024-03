Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gasaustritt in der Messehalle bestätigt sich nicht!

Offenburg (ots)

Am Donnerstagabend wurde von Mitarbeitern und anreisenden Teilnehmern des diesjährigen Ostercamps in der Messe Offenburg ein seltsamer Geruch gemeldet. Überprüfungen durch die Feuerwehr ergaben keine Hinweise auf den Austritt von Gas im Bereich der Eislaufhalle. Vielmehr bestand der Verdacht, dass Pfefferspay freigesetzt wurde. Nachdem die Messehalle durch die Feuerwehr mit Frischluft versorgt worden war, konnte die Anreise der Teilnehmer fortgesetzt werden. Zum Ereigniszeitpunkt befanden sich ca. 20 Personen in der Messehalle. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr, sowie das Polizeirevier Offenburg waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell