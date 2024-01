Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Brand eines Einfamilienhauses mit zwei leicht verletzten Personen

Kamp-Lintfort (ots)

Am Montag, den 04.01.2024, gegen 18:10 Uhr wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zur Malmedystraße gerufen. Hier kam es zu einem Vollbrand eines Einfamilienhauses. Nach ersten Ermittlungen brach das Feuer in der Küche einer Erdgeschosswohnung aus. Der Brand griff schnell auf das weitere Wohnhaus über und endete in einem Vollbrand. Ebenfalls wurde eine angrenzende Doppelhaushälfte durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Von den insgesamt 5 Bewohnern des Brandhauses wurden zwei Personen im Alter von 72 und 77 Jahren leicht verletzt und in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden an beiden Wohnhäusern wird auf einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Das Gebäude ist aktuell nicht bewohnbar. Die Bewohner konnten anderweitig unterkommen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern derzeit an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

