Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Hausfassade mit Eiern beworfen - Feuerwehreinsatz - Wohnungseinbruch - Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Rudersberg-Schlechtbach: Hausfassade mit Eiern beworfen

Zwischen Sonntagabend und Montagmittag wurden eine Hausfassade sowie ein geparkter Pkw in der Straße Oberer Weiler mit rohen Eiern beworfen und hierdurch Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Rudersberg unter der Telefonnummer 07183 929316 entgegen.

Schwaikheim: Feuerwehreinsatz wegen Gasgeruch

Die Freiwillige Feuerwehr Schwaikheim rückte am Montagmittag gegen 12:20 Uhr aufgrund eines eventuellen Gasaustrittes mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften zu einem Wohnhaus in der Sudetenstraße aus. Die Messungen vor Ort ergaben keinerlei Auffälligkeiten. Wodurch es zum kurzzeitigen Gasgeruch kam, ist unklar.

Backnang: Wohnungseinbruch

In der Langenbachstraße in Waldrems wurde zwischen Donnerstag- und Samstagnachmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Um ins Gebäude eindringen zu können, haben die unbekannten Tätern ein Fenster aufgebrochen. Das Wohnhaus wurde von ihnen nach Wertgegenständen durchsucht, wobei noch unklar ist, ob welche erbeutet wurden. Die Polizei Backnang bittet zur Klärung des Tatgeschehens unter Tel. 07191/9090 um Zeugenhinweise.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

In der Bühlstraße zur Einmündung Thomas-Mann-Straße ereignete sich am Montag gegen 8.45 Uhr ein Unfall. Eine 32-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda missachtete die Vorfahrt und stieß beim Einfahren in den Einmündungsbereich mit dem Pkw eines 47-jährigen VW-Fahrers zusammen. Die Unfallverursacherin wurde vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell