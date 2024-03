Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Betäubungsmittel und Waffen bei Kontrolle festgestellt, Unfallfluchten und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall im Kreuzungsbereich

Am Freitagabend gegen 22:30 Uhr befuhr ein 61-jähriger BMW-Fahrer die B290 von Satteldorf kommend in Richtung Crailsheim. An der Einmündung in die Nord-West-Umgehung missachtete er das Rotlicht der dortigen Ampelanlage und fuhr in die Einmündung ein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einer vorfahrtsberechtigten 31-jährigen Audi-Fahrerin. Durch die Kollision entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro.

Schwäbisch Hall: Motorradfahrer bei Sturz leicht verletzt

Am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr war ein 19-jähriger Motorradfahrer mit seinem Motorrad auf der K2599 von Herlebach in Richtung Einkorn unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte mit diesem nach links von der Fahrbahn. Hierbei wurde der 19-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an seinem Motorrad in Höhe von etwa 5500 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Sonntag zwischen 12 Uhr und 18 Uhr einen am Bahnhof Hessental geparkten Ford und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Etwa 3000 Euro Sachschaden verursachte ein Verkehrsteilnehmer an einem geparkten Seat im Leonhard-Kern-Weg. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Braunsbach: Betäubungsmittel und Waffen bei Fahrzeugkontrolle festgestellt

Am Sonntagabend gegen 22 Uhr wurde durch die Polizei auf der A6 auf Höhe der Anschlussstelle Schwäbisch Hall ein VW kontrolliert. Im Fahrzeug befanden sich ein 44-jähriger Fahrer, sowie ein 42-jähriger Beifahrer. Noch während der Kontrolle stieg der 42-Jährige aus dem Fahrzeug und versuchte vor der Kontrolle zu flüchten. Er wurde nach wenigen Metern von den Beamten eingeholt und zu Boden gebracht. Im Zuge der Kontrolle konnten geringe Mengen Kokain, sowie ein Schlagstock, ein Schlagring und zwei Messer bei den Männern festgestellt werden. Ebenfalls ergab sich der Verdacht, dass der 44-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, weshalb in einer Klinik eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt und gegen die Männer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

